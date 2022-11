Segurança é baleado em assalto no Bengui; criminosos usavam roupas de gari

Três homens realizaram um assalto em um estabelecimento de venda de ovos e frangos na manhã desta terça-feira (15), no bairro do Bengui, em Belém. Dois deles usavam roupas de garis para não levantar suspeitas e praticar o crime. Um segurança particular do estabelecimento chegou a ser baleado pelos criminosos, que também fizeram uma pessoa refém durante fuga do local em um veículo da empresa, roubado pelos assaltantes. A Polícia Militar foi acionada para capturar os suspeitos.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram a ação dos assaltantes, que ocorreu por volta das 9h53. No vídeo, um dos criminosos aparece observando a movimentação de pessoas dentro do local, naquele momento haviam duas pessoas, aparentemente clientes, e um funcionário do ponto comercial. Não demora muito para que um comparsa agisse dando apoio à ação criminosa. O alvo parece ser algo próximo ao bolso da vítima.

Enquanto os dois atacam um cliente com coronhadas, um deles está armado, o terceiro indivíduo surge para ajudar a dupla. As cenas são muito rápidas, em outro momento é possível ver que outro assaltante já aparece armando, no entanto, não há como afirmar se ele já portava o revólver ou se conseguiu desarmar a vítima. Antes disso, um deles tenta atirar contra o cliente. Em uma segunda tentativa já aparecem rastos de sangue pelo chão.

Logo após, um homem, possivelmente funcionário do estabelecimento, tem seus pertences roubados pelos assaltantes que o enquadraram na parede. Depois de o agredirem por diversas vezes, o trio leva o trabalhador durante a fuga. Informações preliminares apontam que os criminosos fugiram em uma área de mata. O veículo da empresa e os trajes de gari foram encontrados pelos policiais. Ainda não há informações sobre o estado das vítimas ou se os assaltantes foram presos.

A Polícia Civil informou por meio de nota que “um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. Imagens do ocorrido estão sendo analisadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar os envolvidos no crime”. Segundo a PC, informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

A Redação Integrada de O Liberal acionou a Polícia Militar e aguarda retorno com mais detalhes sobre o caso.