Homem é morto a facadas dentro de casa em Parauapebas; suspeito foi identificado e está foragido

Felipe Marciano Pereira da Cruz, de 37 anos, foi morto a facadas dentro de uma casa na tarde desta terça-feira (15) no bairro de Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. O homem foi encontrado caído com várias perfurações de arma branca dentro de um imóvel, que não foi informado se era o que ele morava. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Rafael de Andrade. As informações foram divulgadas pelo Portão Pebão.

As motivações do crime e o paradeiro de Rafael estão sendo investigados pela polícia.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.