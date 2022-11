Adolescente é perseguido e morto com pelo menos oito tiros em Redenção

Umadolescentes, que não teve a idade divulgada, foi morto com pelo menos oito tiros a tiros na tarde desta terça-feira (15) no setor Novo Horizonte, em Redenção, município localizado na região sul do Pará. A vítima teria tentado fugir, mas foi perseguida e executada pelo autor dos disparos. As dinâmicas e motivações do crime não foram esclarecidas. As informações foram divulgadas pelo Plantão Redex.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atender o caso, mas ao chegar no local, a equipe de socorristas verificou que a vítima tinha morrido.

Tristeza pela morte do adolescente

Na publicação do Facebook do Plantão Redex, mais de 60 comentários lamentaram o caso. Uma mulher, que não terá o nome preservado por questões de segurança, disse que chegou a estar presente no local de crime enquanto o adolescente estava vivo. “Estive no local na hora que ele estava ainda no chão. Muito triste”, disse a internauta.

Moradores gravaram momento antes do jovem receber atendimento do Samu

Num vídeo que circula nas redes sociais gravado por uma mulher, a cinegrafista amadora registra o momento em que a vítima estava morto. O jovem aparece com uma bermuda verde e uma camisa cor de vinho em imagens que duram 30 segundos. A mulher dá mais detalhes sobre o caso à uma outra pessoa próxima enquanto filma a vítima. “Ele morreu. Não foram dois tiros não, foram oito. Ele (vítima) correu e o cara (suspeito não identificado) correu atrás dele atirando. Escutamos quatro e depois mais quatros tiros de uma vez”, conta a cinegrafista amadora.

Em nota, a Polícia Civil (PC) disse que o caso é investigado pela a Delegacia de Homicídios da cidade. “Diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime”, diz parte do comunicado.