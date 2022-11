MPPA oferece denúncia contra homem acusado de roubar e matar humorista

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra Lucas Barbosa pelo assassinato do humorista Rodrigo Marques. O crime aconteceu em um terreno baldio localizado no município de Redenção, sul do Estado. A decisão foi do Promotor de Justiça Criminal de Redenção, Luiz Souza.

De acordo com o inquérito policial, o acusado assaltou a vítima com o emprego de violência exercida com pedras. As lesões provocadas no humorista foram causa essencial para a sua morte, o que configura o crime de latrocínio consumado, previsto no art. 157 do Código Penal Brasileiro.

Relembre o crime

O caso ocorreu na madrugada do dia 4 de setembro deste ano. Na ocasião, a vítima estava em um momento de lazer com três amigos na casa de show “Ranchão da Zefinha”. Depois de um tempo, os amigos foram embora e ele foi visto saindo do local na companhia de um homem desconhecido. Pouco tempo depois, a vítima foi encontrada morta e violentada, sem os seus pertences (um relógio, dinheiro e um cordão de ouro) em um terreno baldio, nos fundos da casa de show.

Investigações

Durante as investigações, foram analisadas as imagens das câmeras de monitoramento da casa de show, que flagraram a vítima saindo do estabelecimento com o acusado. Além disso, um celular encontrado no local do crime foi confirmado como pertencente a Lucas Barbosa. Para confirmar a identificação do autor do delito, a Polícia Civil se deslocou até a drogaria onde foi realizada a recarga no número do celular encontrado, e foram obtidas as imagens das câmeras de segurança ao entorno do local, que flagraram o acusado momentos antes, entrando em um disk bebidas e adquirindo algumas latinhas de cerveja. Ao realizar a comparação das imagens, concluiu-se que a pessoa que fez a recarga e compareceu no disk bebidas era a mesma que estava no “Ranchão da Zefinha'' e foi visto com a com a vítima.

Nas investigações também foram coletados depoimentos de várias testemunhas, que contribuíram para confirmar a autoria do crime. O MPPA aguarda a conclusão dos laudos da perícia do corpo da vítima, para que seja juntado na denúncia, posteriormente.

A pena prevista para o crime de latrocínio consumado (art. 157 do CPB) é de 20 a 30 anos de reclusão e multa.