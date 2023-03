Mulher é morta a facadas na noite desta segunda-feira (6), na zona rural de Cametá

Uma mulher identificada apenas pelo prenome Dalva foi morta a facadas na noite desta segunda-feira (6), na Vila de Poeirão, zona rural do município de Cametá, nordeste paraense. O suspeito do crime, conhecido pelo apelido “Moró”, seria ex-companheiro da vítima. Ele conseguiu fugir. Equipes da Polícia Militar realizam buscas na tentativa de localizá-lo e prendê-lo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o 32º Batalhão de Polícia Militar, que confirmou a ocorrência. Segundo a PM, no local, o sinal de telefone é quase inexistente, o que dificulta o contato com os agentes destacados para ir até a vila. Por conta disso, até por volta das 23h, a polícia ainda não tinha informações sobre as circunstâncias.

Como procedimento de praxe, a Polícia Militar isolou a cena do crime, até a chegada das polícias Civil e Polícia Científica do Pará (PCP), de Abaetetuba, uma vez que o município de Cametá não dispõe de peritos próprios. O corpo de Dalva passará por exames que apontam a causa da morte.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a vítima de bruços caída ao chão, já sem vida. Através dos registros, é possível observar que Dalva foi bastante atingida pelas costas.

O caso de feminicídio provocou tristeza e revolta nos moradores da área. Em um áudio, uma mulher relata desesperadamente em um grupo de troca de mensagens: “Aconteceu uma tragédia aqui no Poeirão. O ‘Moró’ matou a Dalva, cara. Não estou acreditando. Grande quantidade de sangue no chão”.