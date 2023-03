Amiga conta à polícia que vereadora encontrada morta com namorado reclamou de pagar contas do casal

A vereadora de Juazeiro do Norte (CE) Yanny Brena, encontrada morta na última sexta-feira (3) ao lado do namorado, Rickson Pinto, teria afirmado que não queria mais continuar pagando sozinha as contas do casal, segundo uma amiga ouvida pela Polícia. “Yanny relatou que não queria mais ficar pagando as contas de Rickson; que nunca dividia as despesas do casal, ela sempre arcava com tudo”, disse a mulher, em depoimento. Ela foi uma das 17 pessoas ouvidas pelos policiais, que tentam elucidar o caso.

Yanny teria se queixado sobre o fato de pagar sozinha as despesas duas semanas antes das mortes, ainda de acordo com a amiga. Uma das questões que vêm sendo apuradas é se ela havia tentado terminar o relacionamento com Rickson dias antes das mortes. Até o momento, a principal suspeita é de que a parlamentar tenha sido vítima de feminicídio pelo namorado, e ele se suicidou em seguida.

O casal estava junto desde 2020 e morava na casa da vereadora, no Bairro Lagoa Seca, onde os corpos foram encontrados. Yanny era médica e também presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Já Rickson não possuía uma ocupação fixa, mas se intitulava atleta de vaquejada.

Sinais de violência no corpo da vereadora

Carlos Gilvan, tio da vereadora, informou que os pais dela eram contra o namoro. De acordo com apuração da TV Verdes Mares Cariri, afiliada da TV Globo, Yanny tinha marcas de agressão e de defesa, o que aponta para luta corporal. Uma das suspeitas é de que ela tenha sido vítima de esganadura e depois teve um suicídio forjado com uma corda pelo namorado, que se matou em seguida, mas a causa das mortes deverá ser divulgada apenas após conclusão do laudo da perícia.