Morte de vereadora do Ceará é investigada como feminicídio seguido de suicídio

Após Yanny Brena, de 26 anos, vereadora presidente da Câmara de Juazeiro do Norte (CE), ser encontrada morta com o namorado, Rickson Pinto, de 27 anos, a principal linha de investigação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do estado é de feminicídio seguido de suicídio. O casal foi localizado já sem vida, em casa, nesta sexta-feira (3).

Não há sinais de invasão na casa e nem de ferimentos de arma de fogo nos corpos, segundo a polícia. Segundo a TV Verdes Mares Cariri, afiliada da TV Globo, havia cordas onde os corpos foram encontrados, e os dois morreram de mãos dadas.

A Perícia Forense chegou à residência do casal por volta das 9h20 de sexta-feira para investigar o caso. A empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos e comunicou às autoridades. Ainda não se sabe as causas das mortes, mas as investigações continuam em andamento.

Rickson tinha antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo, segundo informações da polícia. O caso está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. A causa das mortes será divulgada após conclusão do laudo da perícia.

Quem eram Yanny Brena e Rickson Pinto

Yanny Brena era médica e havia sido eleita presidente da Câmara Municipal da cidade em novembro de 2022. Ela era irmã do deputado federal Yury do Paredão, do Partido Liberal.

Já Rickson Pinto participava de vaquejadas e tinha uma filha de outro relacionamento. A última publicação em suas redes sociais continha a frase "você tem o coração bom, não deixe que o mundo estrague isso", porém, não há informações sobre o contexto da postagem.

Colegas da vereadora prestam homenagens

O vereador Capitão Vieira (PTB), que também é policial, compareceu à cena do crime e lamentou a morte do casal. "É uma grande perda para a cidade, especialmente para a família da vereadora e do namorado. Meus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento difícil", disse o vereador.

Segundo relatos de assessores da vereadora, Yanny Brena não compareceu à sessão de quinta-feira (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e estava incomunicável desde o dia anterior. A última sessão que presidiu ocorreu na terça-feira (28), onde comemorou a aprovação do reajuste salarial dos servidores municipais. "É um projeto que nos orgulha, pois sempre defendemos o respeito e valorização dos servidores públicos", declarou Yanny Brena na ocasião.

Juazeiro do Norte em luto

O prefeito Glêdson Bezerra decretou luto oficial de três dias e expressou seus sentimentos de pesar aos familiares, amigos e ao povo da cidade. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, também lamentou as mortes e pediu conforto às famílias.

Autoridades locais e estaduais expressaram tristeza e consternação pela morte da vereadora e seu companheiro.