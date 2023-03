Presidente da Câmara de Vereadores e namorado são achados mortos

Na manhã desta sexta-feira (03), a presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no Ceará, Yanny Brena (PL), e o namorado dela, Rickson Pinto, foram encontrados mortos na casa onde moravam.

Segundo policiais, a empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos e avisou as autoridades. Ainda de acordo com a polícia, não há sinais de invasão da casa nem de ferimentos de arma de fogo nas vítimas. A causa da morte deverá ser informada oficialmente após perícia.

Yanny Brena era médica e foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte em novembro de 2022, aos 26 anos; ela se manteria no cargo até o fim de 2024. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão, também do Partido Liberal.

De acordo com assessores da vereadora, Yanny Brena não presidiu a sessão de quinta-feira (2) da Câmara de Juazeiro do Norte e estava sem contato com os colegas de trabalho desde o dia anterior.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, decretou luto oficial de três dias e disse estar "transtornado". O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), utilizou as redes sociais para lamentar a morte da vereadora e do companheiro dela.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).