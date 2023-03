Vereador morre em confronto com a polícia após atirar em delegado em MT

Um vereador da cidade de Rio Branco, a 367 km de Cuiabá, no Mato Grosso, morreu na manhã desta quinta-feira (2), durante um confronto com a Polícia Civil. Jeozafa Moraes de Castron (PSDB), presidente da Câmara de Rio Branco, era suspeito de integrar um grupo criminoso e facilitar o acesso de armas de fogo a eles. Um dos alvos da Operação Rota Cercada, que cumpre 40 mandados no município do parlamentar e também nas cidades de Lambari d’Oeste e Salto do Céu, Jeozafa Castron atirou com o delegado Marcelo Menezes, que cumpria um mandado judicial.

A Polícia Civil informou que durante a ação, que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, homicídio e outros delitos relacionados, o vereador reagiu à abordagem e atirou contra a equipe. Alguns tiros acertaram o colete do delegado e um o atingiu de raspão. Marcelo Menezes foi socorrido e encaminhado para Cáceres de helicóptero. Ele está consciente e não corre risco de morte.

Em nota, o diretório estadual do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), em nome do presidente, o deputado estadual Carlos Avallone, lamentou a morte de Jeozafa.