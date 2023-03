Homem suspeito de tentativa de feminicídio é preso em Castanhal

Operação conjunta da Polícia Civil com o Grupamento Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, prendeu um homem suspeito de tentativa de feminicídio, no sábado (04), em Castanhal, nordeste do estado.

Pablo Ramon Pantoja Correia, de 31 anos, tentou esfaquear a companheira, que não teve o nome divulgado, na noite do dia 25 de fevereiro, durante um discussão na praça do Estrela. Foi então que a mulher saiu correndo e se abrigou em um restaurante que fica ao lado da base do Grupamento Patrulha Maria da Penha.

“O garçom do estabelecimento orientou que a vítima nos procurasse e quando ela chegou até a Patrulha nos contou que ele tentou esfaqueá-la. Foi quando ela conseguiu correr para não morrer. Na mesma hora fizemos buscas por toda a praça e fomos também na residência do acusado, mas não o encontramos. E encaminhamos a jovem até a delegacia”, contou a agente da GCM do Grupamento Maria da Penha, Antônia Souza.

VEJA MAIS

Na delegacia de polícia, a mulher contou que o seu ex-companheiro estava com liberdade provisória e usava uma tornozeleira eletrônica. “Ele respondia pelos crimes de roubo e assalto”, disse a agente da GCM do Grupamento Maria da Penha, Antônia Souza.

No sábado(04) uma equipe da Polícia Civil pediu apoio ao Grupamento da Patrulha Maria da Penha para cumprir o mandado de prisão. “Ele estava em casa, mas quando chegamos lá os parentes tentaram despistar, mas entramos e o encontramos escondido dentro de um armário no quintal da casa. Pablo já regressou para o Sistema Penal”, contou a GCM, Antônia Souza.