Suspeito com extensa ficha criminal morre em ação da polícia em Igarapé-Miri

​Benedito Corrêa Borges, o “Benezinho”, morreu na manhã desta sexta-feira (7), ao trocar tiros com a Polícia Militar na zona rural do município de Igarapé-Miri, mais precisamente na comunidade do Piri, nordeste paraense. De acordo com a PM, o suspeito chegou a ser socorrido, porém, devido à localidade ser de difícil acesso, ele não resistiu e morreu.

Conforme informações da polícia, “Benezinho” era investigado pelos crimes de pirataria (roubo), homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com o suspeito e o comparsa dele, foram apreendidos armas, munições, celulares e pólvora.

Os agentes da Segurança Pública chegaram até ele após receberem denúncia, no âmbito da Operação Esparavel, que visa combater a onda de violência em Igarapé-Miri. A denúncia apontava que indivíduos que atuam na área ribeirinha da cidade estariam armados e escondidos na comunidade do Piri.

Diante das informações, uma equipe da Polícia Militar se deslocou para a localidade. Quando chegaram, se depararam com os suspeitos “Benezinho” e Anildo Braga Valente, vulgo “Sanguinário”. Ao notarem a presença dos militares, a dupla abriu fogo contra os agentes, que revidaram e, neste momento, atingiram aquele primeiro suspeito.

De acordo com a polícia, “Benezinho” foi atingido e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu. O comparsa dele conseguiu fugir.

Com a dupla, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, espingarda calibre 36 e uma pistola Taurus calibre .40 com dois carregadores, além de sete munições intactas de calibre .40, cinco munições intactas de calibre 12, três estojos deflagrados de munição calibre 12; seis estojos deflagrados de munição calibre .36, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e um recipiente contendo pólvora.

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município, que integra a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, para os procedimentos cabíveis.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na localização do segundo suspeito podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.