Suspeito de 'extrema periculosidade' é preso em Mosqueiro

Na última quarta-feira, 5, um suspeito identificado como Marcos Paulo Almeida Teixeira foi preso pela Polícia Civil do Pará (PC) por tráfico de entorpecentes e roubo qualificado na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A informação foi divulgada na quinta, 6. Em relatório policial, a guarnição descreve o suspeito como de 'extrema periculosidade'. Em uma página de notícias da região, o sujeito também é descrito 'um dos homens mais procurados de Mosqueiro'.

VEJA MAIS

Durante a ação da polícia, foram cumpridos dois mandados de prisão contra Marcos Paulo, com graves acusações de assalto a mão armada, roubo qualificado e associação ao tráfico de drogas. "Há tempos a Polícia estava a sua procura, porém ele era muito liso e escorregadio", disse o delegado Heitor Magno, da 9ª Seccional de Mosqueiro, em entrevista à página Beto Messias, na rede social Facebook.

Para prenê-lo, a equipe da Polícia Civil fez uma campana e ficou há dias monitorandoo suspeito e, aos poucos, fechando o cerco até serem esgotadas todas as chances de fuga do preso. O delegado Magno acredita que, com a prisão de Marcos Paulo, os bairros do Carananduba terão ainda mais calma e tranquilidade, pois era nesta imediação que ele agia.