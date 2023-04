Homem é encontrado morto no meio da rua em Medicilândia

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi localizado no meio da rua manhã desta Sexta-Feira Santa, 7. O cadáver estava na rua WC, bairro Surubim, em Medicilândia, sudoeste do Pará. As informações foram confirmadas pelo site Gazeta Real, junto à Polícia Militar do Pará (PM).

De acordo com as apurações, a PM foi acionada por volta das 7h25 para atender uma ocorrência de homicídio. Ao chegar ao endereço informado, a guarnição encontraram um homem morto, com aparência de ter mais de 30 anos, que estava estirado no chão, sem identificação.

A Guarnição fez buscas por informações que pudessem levar à autoria do crime, mais ninguém na vizinhança soube informar. Em seguida, foi acionada a Policia Civil para dar prosseguimento às investigações do caso. Ainda não há informações sobre a autoria e motivações do crime. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da PC.