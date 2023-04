Após morrer em acidente, sargento aposentado do Exército tem arma furtada

Na noite da última quarta-feira (5), Mourivan Soares da Rocha, conhecido como sargento Mourão, aposentado do Exército, morreu em um acidente de trânsito registrado em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima seguia pela BR-230 (Transamazônica) pilotando uma moto, quando o veículo conduzido por Lucas Farias Reis o atingiu pela traseira e o arrastou por cerca de 40 metros. Lucas se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar do Pará para o trabalho da perícia. A Polícia Civil também esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará, e posteriormente será liberado aos familiares.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 23 horas e o corpo foi removido pelo IML às 00h57. O acidente atraiu muitos curiosos, que queriam ver o corpo. Tudo leva a crer, segundo o superintendente de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, que nesse momento algum deles tenha se aproveitado da aglomeração para furtar a arma que o ex-sargento levava.

Segundo o relatório policial, foi apurado pela perícia que Lucas trafegava com um veículo Fiat Argo, quando colidiu com a traseira da moto que seguia no mesmo sentido da via, excluindo, assim, a possibilidade de uma ultrapassagem. Lucas foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde continua preso até poder recolher fiança no valor de R$ 10 mil.

A Redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso e aguarda um retorno da PCPA.