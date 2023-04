Durante briga de trânsito, motorista se joga em capô de carro; vídeo

Um homem tomou medidas drásticas após uma briga de trânsito: ele se jogou em cima do capô de carro. O caso aconteceu na segunda-feira (3), em Conselheiro Lafaiete (MG) e foi levado até a Polícia Civil de Minas.

Segundo a corporação, a discussão iniciou com uma batida de veículos. O motorista de 39 anos tentou conversar com a outra condutora, de 24, para registrar a ocorrência e acionar o seguro. Ela teria respondido que estava com pressa e que não ficaria parada no local.

Como alternativa para impossibilitar a saída da jovem, o homem ficou na parte da frente do veículo. Testemunhas tentaram impedir que o pior acontecesse. Ainda na cena, o homem conseguiu retirar a chave da ignição do carro da mulher. Ela então se dirigiu ao veículo dele e também pegou a chave. Os dois foram andando até uma base policial para registrar a ocorrência. Veja!

Não foi constatada a presença de bebida alcoólica durante o incidente e nem no bafômetro do homem. A mulher se recusou e foi atuada. Ela deve comparecer ao Juizado Especial Criminal.