Quem é Dom Odilo Scherer? Conheça o cardeal que censurou lives do padre Júlio Lancellotti

Líder religioso é conhecido por postura tradicional e por envolvimento em diversas controvérsias

Gabrielle Borges
fonte

Dom Odilo é arcebispo de São Paulo desde 2007 ()

O Padre Júlio Lancellotti, conhecido pelo seu trabalho humanitário com a população em vulnerabilidade social e em situação de rua de São Paulo, além de transmitir suas missas matinais em lives no seu perfil no Instagram, foi proibido de fazer as transmissões após uma determinação de Dom Odilo, responsável pela Arquidiocese de São Paulo.

A proibição causou polêmica nas redes sociais. Saiba mais sobre a situação a seguir, incluindo quem é Dom Odilo e as controvérsias em que o líder religioso já se envolveu.

Quem é Dom Odilo?

Dom Odilo Pedro Scherer é um cardeal brasileiro e uma das principais lideranças da Igreja Católica no país. Nascido em 1949, no Rio Grande do Sul, foi ordenado sacerdote em 1976 e construiu sua trajetória em funções pastorais e administrativas no Brasil e no Vaticano.  Em 1991, concluiu o doutorado em Teologia, após concluir os estudos em Roma.

Em 2007, foi nomeado arcebispo de São Paulo e, no mesmo ano, criado cardeal pelo papa Bento XVI. Ao longo dos anos, chegou a ser citado como possível candidato ao papadoEm 2013, participou do conclave que elegeu o Papa Francisco.

Em 2024, ao completar 75 anos, apresentou sua renúncia conforme as normas da Igreja, mas teve seu mandato prorrogado pelo Papa Francisco por mais dois anos. Assim, termina o seu mandato em 2026.

Polêmicas e controvérsias do líder religioso

Ao longo de sua atuação à frente da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Scherer também esteve envolvido em episódios que geraram debates públicos e críticas de diferentes setores da sociedade e da própria Igreja.

Padre Júlio Lancellotti

A relação conflituosa com o padre Júlio Lancellotti, conhecido por seu trabalho com a população em situação de rua, não é algo novo no meio religioso e público.

Divergências internas sobre exposição pública, posicionamentos políticos e uso das redes sociais acabaram ganhando repercussão externa. 

Possível interferência na CPI das ONGs em São Paulo

Dom Odilo também foi citado em meio às discussões sobre a criação de uma CPI para investigar organizações sociais na capital paulista.

Suas manifestações, vistas por alguns como tentativa de mediação e por outros como interferência, provocaram reações tanto no meio político quanto em setores da opinião pública.

Polêmica da "ração humana"

Dom Odilo também foi a favor da "ração humana", projeto lançado no fim dos anos 2000 e reacendido por Dória em 2017.

A iniciativa consistia em uma mistura de alimentos de baixo custo, feita a partir de subprodutos como farelos de cereais, sementes e grãos, que seria distribuída a famílias pobres como complemento alimentar.

A proposta rapidamente gerou forte reação de especialistas, nutricionistas e entidades da área da saúde, que questionaram o valor nutricional da mistura e alertaram para possíveis riscos à saúde.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

