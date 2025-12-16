Apologia ao feminicídio? Saiba qual a música e entenda a polêmica após briga em festa de formatura

A música Helicóptero, dos artistas DJ Guuga e MC Pierre, voltou a circular nas redes sociais após ser apontada como o motivo de uma confusão registrada durante uma festa de formatura em Olinda, Pernambuco. A canção, que possui letra com teor sexual explícito, gerou críticas de pais de alunos por ter sido executada em um evento escolar voltado a adolescentes.

O trecho da música que causou reação de parte do público apresenta frases como:

"Ela tem fetiche pra f*der no helicóptero"

"Se ela quer d*r, o Guuga vai com*r"

"Ela com a b*cetinha em cima de mim"

Com o destaque do caso nas redes sociais, surgiram questionamentos sobre o conteúdo da música e se ela faria apologia ao feminicídio. A letra, no entanto, não menciona diretamente violência física contra mulheres, mas utiliza linguagem sexual agressiva e explícita, com foco em relações íntimas e fetiches, sem abordagens sobre consentimento ou contextos de violência.

Confusão começou após pai tentar interromper apresentação

A polêmica ganhou repercussão no último final de semana, quando um pai de aluno tentou interromper a apresentação do DJ contratado para o baile de formatura do ensino médio do Colégio Madre de Deus. O evento foi realizado em Olinda.

De acordo com relatos, o homem subiu ao palco e pediu a retirada do DJ, alegando que o conteúdo da música não era apropriado para o público presente. A atitude gerou uma reação dos formandos e demais convidados, que deram início a uma briga generalizada com gritos, empurrões e objetos sendo arremessados. A confusão foi gravada por participantes e repercutiu nas redes sociais.

A escola informou, em nota, que a festa foi organizada por uma empresa terceirizada, a Super A Formaturas, e que não houve interferência da instituição na escolha das atrações musicais ou na condução do evento.