Brasil

Brasil

Apologia ao feminicídio? Saiba qual a música e entenda a polêmica após briga em festa de formatura

Canção com conteúdo sexual explícito provocou briga generalizada após pai tentar interromper show durante festa escolar

Música do DJ Gugga em festa com menores de idade rendeu confusão (Reprodução Redes Sociais)

A música Helicóptero, dos artistas DJ Guuga e MC Pierre, voltou a circular nas redes sociais após ser apontada como o motivo de uma confusão registrada durante uma festa de formatura em Olinda, Pernambuco. A canção, que possui letra com teor sexual explícito, gerou críticas de pais de alunos por ter sido executada em um evento escolar voltado a adolescentes.

O trecho da música que causou reação de parte do público apresenta frases como:

  • "Ela tem fetiche pra f*der no helicóptero"
  • "Se ela quer d*r, o Guuga vai com*r"
  • "Ela com a b*cetinha em cima de mim"

Com o destaque do caso nas redes sociais, surgiram questionamentos sobre o conteúdo da música e se ela faria apologia ao feminicídio. A letra, no entanto, não menciona diretamente violência física contra mulheres, mas utiliza linguagem sexual agressiva e explícita, com foco em relações íntimas e fetiches, sem abordagens sobre consentimento ou contextos de violência.

Confusão começou após pai tentar interromper apresentação

A polêmica ganhou repercussão no último final de semana, quando um pai de aluno tentou interromper a apresentação do DJ contratado para o baile de formatura do ensino médio do Colégio Madre de Deus. O evento foi realizado em Olinda.

De acordo com relatos, o homem subiu ao palco e pediu a retirada do DJ, alegando que o conteúdo da música não era apropriado para o público presente. A atitude gerou uma reação dos formandos e demais convidados, que deram início a uma briga generalizada com gritos, empurrões e objetos sendo arremessados. A confusão foi gravada por participantes e repercutiu nas redes sociais.

A escola informou, em nota, que a festa foi organizada por uma empresa terceirizada, a Super A Formaturas, e que não houve interferência da instituição na escolha das atrações musicais ou na condução do evento.

dj gugga

briga em festa
Brasil
