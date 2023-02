Homem morre em briga de trânsito após show de Wesley Safadão; vídeo

Por causa de uma briga de trânsito após show do cantor Wesley Safadão, na avenida Daniel de La Touche, em São Luís (MA), um homem foi morto com um tiro no peito, na madrugada deste domingo (5). O suspeito do crime é um policial militar. A vítima foi identificada como Enildo Penha Mota, de 41 anos de idade.

Enildo, segundo a Polícia Militar, e o policial, identificado como sendo o cabo Paulo Maiks Mendes Facuri, de 38 anos, começaram uma discussão no trânsito após um show do artista. A apresentação do cantor ocorreu próximo a um shopping, no bairro Maranhão Novo, na noite de sábado (4).

Na confusão, o policial sacou uma arma e efetuou um disparo contra a vítima. Enildo Penha não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Nas redes sociais, vídeos mostram momentos da discussão entre a vítima e o suspeito, e algumas pessoas tentando apartar a briga deles dois.

O policial, lotado no 21º BPM, fugiu do local da ocorrência, ao qual compareceram guarnições da Polícia Militar compareceram e, então, iniciaram diligências, a fim de localizar Paulo Maiks. Enildo Penha não tinha histórico criminal, de acordo com a Polícia. A PM do Maranhão vai instaurar processo administrativo para que seja apurada a conduta do policial.