Ex-BBB Hadson se envolve em acidente com carro de luxo: 'começaram a me culpar'

Na madrugada deste domingo (26), o ex-BBB Hadson Nery se envolveram em um acidente de trânsito. O carro em que ele estava - um Porsche avaliado em R$ 1,5 milhão - bateu em outro veículo, na Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Um amigo do ex-BBB era quem dirigia o carro, enquanto Hadybala estava no banco do passageiro.

O empresário que dirigia o carro de luxo fugiu do local após o motorista do outro veículo - que trabalha como motorista de aplicativo - acionar a polícia, mas Hadson aguardou a chegada das autoridades. Porém, ele teria se envolvido em uma briga com os demais envolvidos no acidente.

VEJA MAIS

Hadson afirma que o condutor do veículo causador do acidente já entrou em contato com o proprietário do outro carro e se colocou à disposição para prestar todo suporte possível. Ele também comentou sobre a briga após o acidente. “Houve uma aglomeração rápida de pessoas que, depois de um tempo, ao me reconhecerem, começaram a me culpar de algo que eu não fiz”.