Hadson Nery é o convidado do “Esquenta BBB 23” desta terça-feira, 14

O participante paraense mais polêmico da história do Big Brother Brasil é o convidado para o “Esquenta BBB 23”, desta terça-feira, 14. Hadson Nery, do BBB 20, está sempre de olho ao que ocorre dentro da casa.

Ativo nas redes sociais, ela comenta e compartilha seus pensamentos em relação ao reality, de todas as edições que vieram após a sua. No BBB 20, Hadson Nery foi o terceiro eliminado do com 79% dos votos. Na ocasião, ele se envolveu em polêmicas na casa, que custaram a sua saída.

VEJA MAIS

Depois disso, o paraense expandiu seus conhecimentos profissionais como técnico de futebol e realizou trabalhos como influenciador, além disso, ele também participou de outro reality.

Hadson é o oitavo convidado a participar do “Esquenta BBB 23”. A live que ocorre nas redes antecedendo o Paredão da semana. O OLiberal.com já recebeu o Bob Fllay, Égua Manu, Salgadinho, Paulo Freitas (irmão da paraense Paula Freitas), Tiozão do BBB, Tina do BBB 23 e Jessilane Alves.

Nas redes sociais, o paraense já se posicionou pedindo #ForaLarissa.

Ele também compartilha com seus mais de 800 mil seguidores, no Instagram, sua rotina, as trends do momento e diversão. Hadson sempre está curtindo alguns eventos e ‘resenhas’ ao lado de amigos que fez dentro da casa.

NONO PAREDÃO

O BBB 23 terá a sua nona eliminação nesta terça-feira, 14. Estão na berlinda: Larissa, Cezar Black, Domitila e Ricardo Alface. Esse é o segundo Paredão quádruplo que acontece nesta edição, no primeiro, a paraense Paula Freitas foi eliminada.

Os emparedados foram sendo conhecidos ao longo da semana. Domitila está no Paredão porque perdeu o desafio do Quarto do Líder, Cezar Black foi indicado pelo Líder, Larissa recebeu o maior número de votos da casa e puxou no contragolpe Ricardo Alface.

A votação entre os participantes ocorreu em grupo após sorteio de cores. Marvvila foi a mais votada por um grupo e Larissa por outro, porém, a cantora deixou o Paredão na Prova Bate-Volta.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados da casa e revela as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro, dinâmicas, brigas e alianças.