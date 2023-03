Cezar, Domitila, Alface ou Larissa: quem deve sair no paredão do BBB 23? Vote na enquete O Liberal

O nono paredão do Big Brother Brasil 23 foi formado no domingo (12). Cezar Black foi a indicação do líder da semana Guimê. Larissa foi a mais votada da casa junto a Marvvila - que se livrou na prova Bate e Volta - e puxou Ricardo "Alface" para a berlinda. Já Domitila foi ao paredão após ser desclassificada na dinâmica do Quarto Branco.

