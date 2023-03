BBB 23: Quarto Branco chega ao fim após 18 horas; veja quem ganhou o duelo

Chegou ao fim, após 18 horas, o Quarto Branco do BBB 23! Domitila Barros e Fred Bruno se enfrentaram na disputa de resistência, mas a modelo deixou a placa com a logo da marca patrocinadora da prova cair e o jornalista levou a melhor.

Com o resultado, Fred volta para o jogo imune e leva o carro. Já Domitila está direto no Paredão, sem direito à Prova Bate-Volta.

O duelo foi iniciado na manhã de quarta-feira (8), depois de Domitila apertar o botão misterioso no gramado da casa. Ela escolheu Fred para acompanha-la no Quarto Branco.

Os rivais entraram no carro nos locais indicados e, segundo Tadeu Schmidt, precisavam permanecer dentro do carro segurando a logo, que ficou presa do lado de fora, pelo maior tempo possível.

Quem deixasse a logo cair no chão, perderia o duelo. Além disso, era proibido fazer suas necessidades dentro do carro ou prender a logo, de alguma forma, pra se livrar do esforço de segurar.

A logo também apareceu em painéis ao lado do carro e os dois precisavam contar quantas vezes ela aparecia. Se a prova chegasse ao tempo limite do duelo, essa contagem decidiria o vencedor.

Dormir não estava proibido, mas o risco de perder a contagem e de deixar a logo cair da mão era grande.