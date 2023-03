BBB 23: Quem está no paredão? Cezar Black, Domitila, Alface e Larissa

O 9º paredão do BBB 23, neste domingo (12), foi feito com uma dinâmica diferente. O apresentador Tadeu Schmidt dividiu a casa em dois grupos, por meio de um sorteiro. As pessoas sorteadas que ficaram no grupo azul só poderiam votar nas pessoas sorteadas no grupo laranja e vice-versa.

Diante disso, Larissa e Marvvila foram as indicadas pela casa. Cezar Black foi indicado pelo líder da semana, MC Guimê. Domitila foi direto ao paredão após perder a disputa do quarto branco.

Ainda durante o programa, Larissa teve o poder do contra-golpe por meio do poder coringa de Aline Wirley. Aline foi chamada ao confessionário e Tadeu pediu para ela escolher entre Larissa ou Marvvila para receber o poder do contra-golpe.

VEJA MAIS

Aline escolheu Larissa e a educadora física chamou o Ricardo Alface para o paredão. "Essa semana ocorreu uma movimentação diferente na casa, o Alface saiu do quarto deserto, movimentou a casa para que eu fosse para o paredão e não tem como ser diferente agora. Eu chamo ele", disse Larissa.

Após a formação, Alface, Larissa e Marvvila participaram do bate-volta e Marvvila ganhou a prova e se livrou do paredão da semana.