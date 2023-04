Motorista embriagado é preso por matar ciclista atropelado com picape no bairro da Marambaia

O ciclista Jean Carlos Castelo do Monte morreu atropelado por uma picape na madrugada deste domingo (2), na avenida Pedro Álvares Cabral, mais precisamente perto da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, bairro da Marambaia, em Belém. O condutor do veículo responsável pelo acidente, identificado como André Vinícius de Souza Lages, 32 anos, foi preso por homicídio culposo, com, aproximadamente, 633% de álcool no sangue acima do permitido. O caso foi registrado na Seccional da Marambaia.

Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar fazia rondas pelo local, por volta das 5h, quando avistaram o acidente. A vítima estava estirada na grama perto da calçada. Os policiais tentaram reanimar Jean, porém a morte dele foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

O automóvel, modelo Renault Oroch, dirigido por André ficou com a parte frontal bastante destruída. O motorista continuou no local do acidente e foi detido em flagrante. Conforme dito no documento de registro policial do acidente, ele estaria com um cheiro forte de álcool e não conseguia ficar em pé.

Por meio de nota, a PM informou que André foi submetido ao teste de alcoolemia e “atestou dosagem alcoólica de 0,44 mg/l”, cerca de 633% do limite de tolerância estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é de 0,06% de álcool no sangue. O motorista foi preso por “homicídio culposo majorado pelo uso de álcool”.