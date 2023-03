Idoso de 80 anos morre após descer de ônibus e ser 'aparado' por motocicleta em Outeiro

Um idoso de 80 anos morreu ao descer de um ônibus e ser atropelado por uma motocicleta, que vinha no sentido contrário, na avenida Jader Barbalho, bairro Itaiteua, distrito de Outeiro, em Belém, na noite desta quarta-feira (29). O acidente fatal foi registrado por volta das 17h. A vítima foi identificada como Enoc de Lima Monteiro, 80 anos. Ele não resistiu e morreu ainda no local. Já o motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. O condutor do ônibus não foi encontrado.

A Polícia Científica do Pará analisou e removeu o corpo.

