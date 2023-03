Acidente em Nova Ipixuna: bebê vítima da colisão apresenta melhora

A colisão entre um micro-ônibus e uma carreta bitrem, na PA-150, ainda tem vítimas em atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá. Segundo um familiar, que preferiu não se identificar, a bebê que deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do hospital apresentou melhora e foi extubada já nas primeiras horas de hoje (27). No entanto, a criança segue recebendo cuidados na UTI, já que o estado dela é considerado grave, mas estável.

Formalmente, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e a direção do HRSP não comentam informações sobre os pacientes que deram entrada no hospital. Mas, informalmente, a reportagem apurou que outros três pacientes também continuam sendo atendidos no HRSP. Eles se recuperam de cirurgias em leitos de enfermaria e passam por exames. Os seus quadros de saúde são considerados estáveis. Já de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, não há mais vítimas do acidente em atendimento no Hospital Municipal de Marabá.

O superintendente regional de Polícia Civil afirmou que a corporação abriu inquérito para investigar o acidente. “É preciso entender o que, de fato, ocorreu para que possamos atribuir as responsabilidades pelo acidente”, disse o delegado Vinícius Cardoso. As testemunhas da tragédia e passageiros sobreviventes começaram a ser ouvidos ainda no final de semana e policiais estiveram hoje no HRSP para ouvir os sobreviventes. Já a Polícia Científica do Pará já trabalha na realização das perícias que vão embasar o inquérito. “Esse trabalho deve durar aproximadamente 30 dias”, previu o superintende.

RELEMBRE

Por volta das 7h30 da última sexta-feira (24), os veículos colidiram frontalmente de forma violenta. Chovia muito na região desde a madrugada e o mal tempo pode ter contribuído para o acidente. A carreta chegou a ser jogada para fora da pista e o micro-ônibus, viajava de Marabá para Tucuruí, ficou atravessado na rodovia. Ao todo, 12 pessoas morreram, incluindo os condutores dos dois veículos.

Imagens feitas por curiosos rapidamente ganharam as redes sociais e o cenário era de guerra, com corpos espalhados pelo chão, no trecho que fica entre o distrito de Morada Nova, em Marabá, e o município de Nova Ipixuna. Nas imagens, é possível ver que o local do acidente é de faixa contínua, onde a ultrapassagem é proibida. Esse também é um trecho considerado problemático por quem trafega na rodovia por conte de buracos e ondulações na pista.

Ainda no dia do acidente, fontes da Polícia Civil liberaram uma lista com os 12 nomes de pessoas que morreram no acidente. Apenas uma bebê não foi devidamente identificada.

Confira os nomes:

Edicley Ferreira

Euvaldo Ribeiro

Jose Alves da Silva

Edina Silva dos Santos

Maria da Cruz Alves de Sousa

Jandenira Moreira de Oliveira

Rayane Lopes Gomes

Bebê do sexo feminino (ainda não identificada)

Gracilene Paiva da Silva

Clediuza Araújo dos Santos (morreu no hospital)

Evandro Silva Freitas (morreu no hospital)

Mirian Lopes Soares (morreu no hospital)