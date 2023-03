Carro é lançado ao ar após colidir com pneu solto de caminhonete; vídeo

Um acidente impressionante ocorreu na última quinta-feira (23) na Ronald Reagan Freeway, em Los Angeles, Califórnia, quando um carro do modelo Kia Soul colidiu com um pneu que se soltou de uma caminhonete. A força do impacto fez com que o veículo fosse lançado no ar e capotasse diversas vezes, ficando completamente destruído.

O momento do desastre foi captado por Anoop Khatra, um motorista que trafegava pela rodovia e gravou tudo em vídeo. Ele relatou ao site americano Storyful que havia somente um ocupante no carro e que a pessoa saiu do acidente sem ferimentos graves.

De acordo com informações do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), apesar da violência da colisão, ninguém se feriu gravemente. O caso serve como alerta para a importância de fazer a manutenção adequada dos veículos e evitar carregar cargas soltas em cima deles durante o transporte.