Carro fura sinal vermelho e colide com outro veículo na avenida Almirante Barroso

Dois veículos colidiram por volta das 15h deste domingo (26), no cruzamento da avenida Almirante Barroso com a travessa Antônio Baena, no bairro do Marco, em Belém. Uma testemunha relatou que o choque entre os carros foi violento.

O condutor de um dos veículo, Jaime Anselmo, contou à reportagem de O Liberal que seu carro foi atingido após uma condutora que trafegava na avenida Almirante Barroso desobedecer o sinal vermelho. “Estava indo pra casa junto com minha esposa, o sinal estava verde para nossa via, mas a senhora que conduzia na Almirante tentou furar o sinal", disse. Ninguém ficou ferido.

Após o choque, os condutores acionaram os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). O veículo da condutora que teria provocado o acidente foi retirado do local, enquanto o outro ficou na avenida até o final da tarde.

A ~Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e com a Guarda Municipal de Belém (GMB), para saber mais informações sobre o acidente.