Motociclista morre ao colidir com veículo no bairro Santa Clara em Marituba

Um motociclista, identificado como Nailson Ferreira de Azevedo, morreu ao colidir com um veículo, neste sábado (25), na rua Alfredo Calado, no bairro Santa Clara, em Marituba. Três acidentes de trânsito foram registrados no Pará, sendo dois na Grande Belém, e o terceiro, em Santarém, apenas neste final de semana.

As informações iniciais são de que as duas motocicletas colidiram em via pública. Um dos condutores, ainda não identificado, chegou a ser socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Metropolitano. O estado de saúde dele não foi informado.

Já Nailson não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local do acidente.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso, e segue aguardando resposta.