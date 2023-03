Ananindeua: ciclista morre atropelado por um caminhão no bairro do Icuí-Guajará

Um homem morreu atropelado por um caminhão, na manhã deste sábado (25), na estrada do bairro Icuí-Guajará, com a rua Santa Fé, em Ananindeua. Foi próximo a um residencial.

De acordo com as informações iniciais, a vítima seria um ciclista que estava trafegando na via. Ele foi atingindo pelo caminhão e não resistindo, evoluindo para óbito no local.

A Redação Integrada do Grupo Liberal está apurando mais informações.