Motociclista morre depois de colidir com carro da distribuidora de energia na BR-163 em Santarém

Um motociclista, identificado como Elton de Oliveira Gomes morreu depois de bater de frente com um carro da distribuidora de energia, neste sábado (25), na Comunidade Tabocal na BR-163, em Santarém. Três acidentes de trânsito foram registrados no Pará, sendo dois na Grande Belém, e o terceiro, em Santarém, apenas neste final de semana.

De acordo com as testemunhas, a vítima teria feito uma virada “irregular” e acabou batendo de frente com o veículo. Elton estaria retornando de um comércio no qual teria feito compras para levar para o interior onde mora com a mulher.

No momento do acidente, Elton estava indo deixar as compras para a esposa, mas ao fazer a manobra, colidiu com o carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do jovem. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

Ainda segundo as testemunhas, o motociclista é familiar de uma outra vítima de acidente de trânsito, que também morreu na comunidade, na última semana. A morte de Elton deixou os moradores bastante abalados.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota para a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso, e segue aguardando resposta.