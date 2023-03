Acidente em Nova Ipixuna: Polícia Civil já ouviu testemunhas e passageiros

A Polícia Civil do Pará iniciou as oitivas para o inquérito do acidente no quilômetro 4, da rodovia PA-150, na manhã desta sexta-feira (24), entre Marabá e Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. A colisão frontal entre um micro-ônibus e uma carreta bitrem deixou 12 pessoas mortas e 8 feridas. Neste sábado (25), a corporação informou, por nota, que já ouviu passageiros e testemunhas do caso. Enquanto isso, a Polícia Científica do Pará segue conduzindo as perícias solicitadas.

"Até o momento, a polícia ouviu passageiros do micro-ônibus e testemunhas que estavam no local. Os veículos envolvidos no acidente foram apreendidos", diz a nota da PC. Entre as análises que a PCP deve conduzir, está se houve excesso de velocidade (que pode ser registrada a partir do tacógrafo) e se as condições de circulação do micro-ônibus e da carreta estavam boas. No momento do acidente, chovia forte na região. E no local onde a colisão frontal ocorreu

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA), nesta sexta, garantiu que o micro-ônibus estava em situação totalmente regular e com certificado de vistoria. No entanto, informalmente, algumas pessoas que conhecem o micro-ônibus, que estava indo em direção a Belém, dizem que recentemente teve problemas com a barra de direção e eixo de rodas, o que teria resultado num momento em que o veículo saiu da pista. Após o acidente, o eixo de rodas se desprendeu do micro-ônibus.

Também por nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que "...seis passageiros envolvidos no acidente na PA-150 deram entrada no Hospital Regional Público do Sudeste. Não há autorização de familiares e/ou responsáveis para divulgar informações sobre o estado de saúde dos pacientes". Até o final desta sexta, a Sespa havia registrado cinco pacientes. O órgão não explicou se era um paciente transferido do Hospital Municipal de Marabá — onde 3 vítimas do acidente estavam internadas — ou se procurou a unidade estadual por conta própria.

No último boletim, ainda nesta sexta, o HMM informou que "A paciente Ana Flávia Gomes Lima, 38 anos, está fazendo exames e tomografia. Ela está consciente, mas sem referência familiar até o momento. O serviço social do HMM pede que algum familiar dirija-se ao hospital. A paciente Flor de Liz, 60 anos, chegou com dores abdominais, mas sem fratura exposta, consciente e também foi encaminhada ao Hospital Regional para realização de outros exames". Não houve divulgação de novos boletins até o início da tarde deste sábado.

Algumas pessoas já tiveram nomes e fotos formalmente identificados após o acidente na PA-150 (Reprodução / TV Pedra Branca)

Confira os nomes das vítimas confirmados até agora:

Edicley Ferreira

Euvaldo Ribeiro

Jose Alves da Silva

Edina Silva dos Santos

Maria da Cruz Alves de Sousa

Jandenira Moreira de Oliveira

Rayane Lopes Gomes

Bebê do sexo feminino (ainda não identificada)

Gracilene Paiva da Silva

Clediuza Araújo dos Santos (morreu no hospital)

Evandro Silva Freitas (morreu no hospital)

Mirian Lopes Soares (morreu no hospital)