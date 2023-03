Poste tomba e atinge duas carretas na rodovia Mario Covas; via é interditada para reparos

Um caminhão derrubou um poste elétrico, na tarde desta segunda-feira (27), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ninguém se feriu. Um dos veículos de carga atingidos passou pela rodovia Mário Covas e o compartimento de carga puxou os fios elétricos, fazendo o poste tombar, por volta das 14h50.

Agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) interditaram a rodovia para que os reparos pudessem começar. No local, algumas pessoas disseram que a fiação do poste estaria prejudicada. Do lado onde o poste caiu, não há energia.

A Redação Integrada de O Liberal está em contato com a Equatorial Pará para saber sobre as providências sendo tomadas no local.