Condutor dá ré e atropela idosa de 102 anos no bairro da Pedreira, em Belém

Uma idosa de 102 anos, identificada como dona Lurdes, foi atropelada no início da tarde do último domingo, 26, na Passagem Bom Jardim, no bairro da Pedreira, em Belém. Ela estaria de saída para a casa de uma vizinha quando foi atingida por um veículo que dava ré. Segundo informações do site Ver-o-Fato, a idosa teve ferimentos leves e se recupera em casa, mas precisa de medicamentos.

No vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver a idosa caminhando tranquilamente quando o carro se choca contra ela, o que a faz cair no chão e ficar engatada na roda. O condutor, a princípio, parece não perceber o atropelamento e continua manobrando, até que uma vizinha teria visto e avisado.

A vítima foi levada para o hospital e recebeu alta. Ela ficou com vários hematomas pelo corpo, forte dor no peito e as mãos trêmulas. A família reclama que o motorista teria feito pouco caso quando lhe foi pedido que comprasse os remédios que a idosa precisa.

A redação integrada de O Liberal solicita às autoridades informações para saber se o caso foi registrado em delegacia e se há alguma investigação acontecendo.