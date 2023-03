​Professor paraense desaparece após entrar em carro de aplicativo para ir à missa em São Luís

O professor de educação física Rober Lucian Mendes Ferreira, 34 anos, está desaparecido desde a noite do último domingo (26), em São Luís, no estado do Maranhão. O rapaz teria saído do bairro Turu, em um carro de aplicativo, para ir à missa e não foi mais visto. Ele trajava uma camisa verde de listras, calça preta e tênis.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Maranhão, por onde o caso está sendo investigado. Quem tiver informações sobre o paradeiro do educador pode repassar para o número (98) 9 8143-3255.

Rober é natural da cidade de Tucuruí, sudeste do Pará, e estava há três meses na casa de familiares, na capital maranhense.

Conforme o boletim de ocorrência, “Rober saiu sozinho dizendo que iria para a Igreja Menino Jesus de Praga, no bairro da Chama, mas não retornou para casa e não deu nenhuma notícia do seu paradeiro”.

“Estava com seu aparelho celular e saiu apenas com a roupa do corpo. Não levou sua carteira de habilitação, mas está com os demais documentos pessoas”, consta no documento.

