Desaparecido em Santa Izabel: Elinaldo da Silva Sena está desaparecido desde 1º de março

Elinaldo da Silva Sena, de 25 anos, é morador de Santa Izabel do Pará e está desaparecido desde o dia 1º de março deste ano. O rapaz é casado, pai de 2 meninas e trabalha como mototaxista.

VEJA MAIS

De acordo com os familiares, ele foi visto pela última vez conversando com um amigo na lanchonete do seu sogro, saiu para trabalhar e não voltou. O desejo e esperança da família é que as autoridades busquem resolver o caso, pois, segundo eles, nada foi feito até o momento.

Características de Elinaldo Silva Sena

Elinaldo tem 1,65 de altura e estava de calça e blusa azul (uniforme de mototaxista). Segundo Mileide, esposa do desaparecido, ele foi visto pela última vez às 17h na lanchonete do sogro.

Se você viu Elinaldo ou sabe seu paradeiro, entre em contato com o número: (91) 98213-7788 - Myller Marcio. Qualquer informação também pode ser repassada diretamente ao responsável ou por meio do Eu Repórter.

"Estávamos querendo divulgar na imprensa porque as autoridades daqui não se moveram ainda para buscarem pelo menos as imagens da câmera de segurança. A gente não sabe mais o que fazer”, conta Myller Marcio, cunhado de Elinaldo.

No vídeo dedicado à busca do rapaz, Dona Edite, familiar do desaparecido pede para que ele volte para casa. “Edinaldo, onde você estiver meu filho, lembre que você deixou uma família. Nós amamos você demais”, relatou a avó adotiva.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)