Desaparecido há um ano, astro do rúgbi é encontrado morto nos Estados Unidos

O americano e ex-jogador de rúgbi Bryn Hargreaves foi encontrado morto após ser dado como desaparecido há cerca de um ano, desde que não apareceu para trabalhar no dia 3 de janeiro de 2022. A partir daí, a família desencadeou uma busca pelo atleta. No entanto, após encontrá-lo sem vida, ainda não se sabe as causas da morte e nem o motivo do desaparecimento.

Na época em que deixou de ser visto, a polícia chegou a entrar em seu apartamento, onde verificou que a porta do mesmo estava destrancada e o chuveiro ligado. A família inclusive contratou um detetive particular, mas Bryn não foi encontrado.

Quem foi Bryn Hargreaves

Bryn jogava profissionalmente desde 2004, pelo Wigan Warriors, e anunciou a aposentadoria em 2012. Após o esporte, ele arrumou um emprego que o sustentaria "pela vida inteira" segundo o próprio disse, ao contrário da liga de rúgbi, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Foi o irmão quem anunciou a confirmação do corpo encontrado, através do Facebook.

"RIP Bryn Hargreaves. Com uma tristeza enorme, posso confirmar que, após 14 meses, finalmente encontramos Bryn. Ainda não sabemos a causa da morte ou o que realmente aconteceu em 03/01/22. Obrigado a todos aqueles que ajudaram na busca", diz o comunicado.