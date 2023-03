Homem é encontrado morto com sinais de violência dentro de veículo na zona rural de Igarapé-Açu

Um homem, que não teve o nome identificado, foi encontrado morto dentro de um veículo, em um ramal, próximo à rodovia PA-127, na zona rural do município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, após uma equipe da Polícia Militar do Pará (PMPA) realizar rondas na área. Segundo informações dos militares, a vítima estava com sangue espalhado pelo corpo e feridas perfuroincisas no tórax - que apresentam ângulo notadamente mais agudo que o outro, possivelmente produzidas por instrumento de gume único.

Durante a ronda, os agentes o observaram um veículo modelo Fiat Uno de cor preta, estacionado no ramal e, ao realizarem a abordagem, observaram um homem no banco do motorista sem responder aos comandos da guarnição. Após se aproximarem do automóvel, verificaram e identificaram sinais de violência no seu corpo.

A área do crime foi isolada pelos militares para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA). A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pela Polícia Civil:

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Igarapé-Açu. A vítima, ainda sem identificação, foi encontrada por agentes da Polícia Militar dentro de um carro em uma área conhecida como Ramal do Abacate. Perícias foram solicitadas e diligências são realizadas para identificação da vítima e a autoria do crime."