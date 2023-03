‘He-Man’ é morto a tiros na noite desta segunda-feira (13), em Santa Bárbara

​Hinter dos Santos Ribeiro, mais conhecido como “He-Man”, foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (13), no centro de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu mais precisamente na rua Fernando Ferrari. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima foi alvejada na região da cabeça. Os suspeitos do homicídio conseguiram fugir, sem deixar pistas. O caso será investigado pela delegacia da cidade.

A motivação para o crime é desconhecida, assim como a vida pregressa da vítima. Também não há informações se “He-Man” já vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

Equipes do 39º Batalhão de Polícia Militar (39º BPM) foram acionadas para a ocorrência. No local, a vítima já estava sem vida. Os policiais isolaram a área até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP), que fez a análise e remoção do cadáver.

No local, foram recolhidos objetos e vestígios que poderão ajudar a polícia a identificar os responsáveis pelo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Santa Bárbara.

Informações que possam ajudar a elucidar o crime podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.