Fotógrafo é morto a facadas e suspeito posta vídeo confessando o crime: 'Eu matei sim o moleque'

O fotógrafo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, conhecido como “Terremoto”, foi assassinado a facadas na madrugada da última quarta-feira (8). Já neste domingo (12), a Polícia Militar (PM) prendeu o artista Vinicius Eduardo Santos Saavedra, de 23 anos, investigado pela autoria do crime.

Antes de ser preso, Vinicius gravou vídeos e postou no seu Instagram alegando que matou a vítima para se defender. 'Matei sim o moleque', diz Vinicíus no vídeo, ao afirmar que ele e Felipe discutiram e brigaram. Veja:

Segundo o artista, Felipe teria paquerado sua namorada, uma jovem inglesa de 23 anos. Ele também contou que foi esfaqueado pelo fotógrafo, que era amigo do casal e mostrou cortes na mão e na barriga.

"Uma pessoa que literalmente só se defendeu", alega Vinicius em um dos vídeos que divulgou publicamente em sua rede social. "Eu matei sim o moleque. Eu só defendi minha casa e minha mulher (...) Eu fui furado também, dentro da minha própria casa. Foi legítima defesa, o cara tentou me matar na minha própria casa."

Neste domingo (12), Vinicius retirou os vídeos da sua conta, onde se apresenta como artista e tem mais de 21 mil seguidores.

O fotógrafo foi assassinado após uma festa dentro de um apartamento onde Vinicius morava com a namorada, na Avenida Ipiranga , no Centro de São Paulo. A vítima colaborava com o coletivo Jornalistas Livres.

"As investigações prosseguem para o devido esclarecimento dos fatos", informa nota da SSP divulgada nesta segunda (13). Além de Vinicius, a polícia ouviu o depoimento da namorada do autor. Outro rapaz, que estava na festa deverá ser ouvido ainda nesta segunda. Todos os três eram amigos de Felipe. Os quatro estavam reunidos no apartamento do casal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policias militares atenderam à ocorrência por volta das 5h. Uma jovem relatou que estava com seu namorado, quando ele e dois homens começaram a discutir. Eles teriam se armado com facas, e Felipe foi ferido. Uma faca e um canivete foram apreendidos pela PM e devem passar por perícia. A SSP não informou se a Polícia Técnico-Científica periciou o apartamento do casal após o crime.

Felipe foi levado ferido à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi velado na manhã do último sábado (11) no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte da capital. Segundo a família do fotógrafo, ele apresentava um corte profundo no pescoço.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).