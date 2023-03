Suspeita de envolvimento na morte de idoso enforcado, em Ananindeua, é presa

​Uma mulher identificada como Danielle Pinto Gonçalves foi presa nesta sexta-feira (3), por volta das 18h, em Ananindeua, pelo crime de latrocínio. A jovem é suspeita de envolvimento na morte do idoso Aluísio Dias, 65 anos, enforcado dentro da casa dele, no bairro de Águas Brancas, em dezembro do ano passado.

No dia do crime, um suspeito foi linchado pela população. Outros dois criminosos, entre eles Danielle, conseguiram fugir, levando apenas o celular da vítima. Com a prisão desta sexta-feira, somente uma pessoa se encontra foragida.

Policiais militares que atenderam a ocorrência informaram que, do lado de fora da residência da vítima, havia outros objetos que seriam levados pelos criminosos em um carro de aplicativo. O motorista foi ouvido e provou que apenas passava pelo local, quando recebeu uma corrida de Danielle.

Conforme a polícia, na época do crime, Danielle chegou a ser localizada e apresentada na Seccional de Ananindeua, mas foi liberada por ausência de testemunhas que a reconhecessem como uma das autoras do crime de latrocínio.

A partir disso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da jovem, bem como a quebra de sigilo telefônico da suspeita, o que possibilitou a pri​​são dela, além do levantamento de outros elementos que, para a polícia, comprovam a participação da mulher no crime.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia do Aurá, que integra a Superintendência da Região Metropolitana de Belém, da Polícia Civil do Pará. Quem tiver informações que ajude a polícia a localizar e prender o suspeito que continua foragido pode repassar ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, e o sigilo garantido.