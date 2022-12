Homem é morto por asfixia mecânica em Ananindeua neste domingo (4)

Um homem, identificado como Aluísio Dias, 70 anos, foi morto por asfixia mecânica no Município de Ananindeua, neste domingo (4). As primeiras informações obitidas pela Polícia são de de que se trata de um homicídio praticado na rua Dois de Junho com Paulo Fonteles, no bairro Águas Brancas.

A Polícia Científica do Pará e a Divisão de Homicídios foram acionadas para comparecer ao local do fato.

Investida

A vítima foi assassinada dentro da própria casa. A morte por asfixia mecânica se dá quando a pessoa é impedida de manter a respiração. As informações obtidas pela Polícia são de que quatro homens investiram contra a casa do idoso, a fim de roubar bens dele. No entanto, acabaram matando o homem e, como tivessem feito baruho na casa, os moradores da área foram até o imóvel, para saber o que estava ocorrendo. O bando teve, então, de sair correndo da edificaçaõ.

Porém, um dos ladrões foi apanhado pelos moradores, que lhe aplicaram vários socos e pontapés, fazendo com que ele tivesse de ser levado para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Esse homem encontra-se em estado grave. Os demais ladrões conseguiram fugir. A Polícia levanta informações para chegar até os outros integrantes do grupo.