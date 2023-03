Homem é assassinado no bairro do Jurunas, nesta quinta-feira (9)

Um homem foi morto, no bairro do Jurunas, em Belém, nesta quinta-feira (9). O crime ocorreu na rua São Silvestre, entre as travessas Honório José dos Santos e Bom Jardim.

Segundo as primeiras informações, repassadas à Polícia Científica do Pará, o homem foi esfaqueado, no pescoço, por um desconhecido, que, em seguida, fugiu. Ele morreu no local. A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Científica foi acionada para fazer o levantamento na cena do crime. A Redação Integrada segue apurando mais informaçõe sobre esse homicídio.