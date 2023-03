Foragido é preso suspeito de homicídio qualificado em Cametá

Um homem, identificado como Melquisedeque Rodrigues Monteiro, foi preso na manhã deste domingo (12), suspeito de homicídio qualificado, na Rua São Brás, no bairro Castanhal, em Cametá, no nordeste paraense. Ele estava foragido desde agosto de 2022. O cumprimento de mandado de prisão temporária ocorreu em parceria da Polícia Civil com a Polícia Militar.

Melquisedeque vitimou um homem no dia 25 de agosto de 2022, em Abaetetuba. A Delegacia de Homicídios do município decretou a prisão do suspeito, mas desde então, o mesmo estava foragido. Ele irá responder pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, associação criminosa e homicídio.