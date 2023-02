Caso Matteo: júri popular de acusada ganha data e ocorre em abril deste ano em Santarém

Raquel Silva Travassos, acusada de matar o namorado, Bruno Matteo Lima dos Santos, 25 anos, vai a júri popular no dia 13 de abril deste ano. O juiz Gabriel Veloso, da 3ª Vara Criminal de Santarém foi assinou o documento nesta quinta-feira (23) oficializando que, daqui a dois meses, Raquel será julgada pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A sessão deve iniciar por volta de 8h, no Tribunal do Júri de Santarém. A vítima foi assassinada a tiros em 21 de junho de 2021, em Santarém, oeste do Pará.

No registro processual, o juiz decide que "não há diligências a serem realizadas e nem nulidades a sanar no processo, por isso dou o processo por saneado e preparado para julgamento, além disso, após a preclusão da decisão de pronúncias as partes especificaram as provas que pretendem em plenário".

Segundo o juiz, Raquel permanece na penitenciária feminina da cidade, onde aguarda o julgamento. Devem ser ouvidas 15 testemunhas pelo júri.

Raquel está presa desde o dia 27 de janeiro do ano passado, por ter descumprido medidas cautelares. A jovem estava respondendo ao processo criminal em liberdade condicionada a medidas cautelares desde o dia 14 de julho de 2021. Após denúncias de descumprimento das medidas, foi decretada a prisão.

Sobre o caso

Raquel teria assassinado o namorado a tiros no dia 21 de junho de 2021. Segundo pessoas próximas do casal, eles tinham um relacionamento conturbado.

De acordo com a denúncia feita pela Promotoria de Justiça, Raquel adotava comportamentos abusivos, agressivos e possessivos no relacionamento que tinha com Bruno. Certa vez, ela teria chegado a invadir a casa do namorado pela janela, sem qualquer autorização. Bruno, inclusive, já teria tentado se separar mais de sete vezes, porém ela nunca aceitava.

Na véspera do crime, após uma discussão ocorrida durante a madrugada, Bruno, mais uma vez, decidiu terminar a relação, para contrariedade de Raquel. Porém, diferente das outras vezes, Matteo estava com viagem marcada para a capital paulista, onde passaria uma temporada a trabalho, o que consequentemente levaria ao término definitivo do namoro.

Diante do fato, Raquel decidiu por um fim à vida de Matteo. Na manhã do crime, ela foi até a casa de sua família e pegou uma arma utilizada pelo pai, que é policial militar, e foi atrás da vítima.

Era por volta do meio-dia quando Raquel chegou à casa do namorado e efetuou quatro disparos, dos quais três o atingiram, sendo um tangencial, outro transfixante à curta distância e um explosivo, encostado na cabeça, causando explosão craniana.