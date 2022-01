Jovem que matou o namorado em Santarém é presa por descumprir medidas cautelares

Raquel Silva Travassos, 21 anos, acusada de matar o namorado Bruno Matteo dos Santos, no dia 21 de junho de 2021, em Santarém, no oeste do Pará, foi presa nesta quinta-feira (27) por descumprimento das medidas cautelares. A decisão foi do juiz Gabriel Veloso de Araújo, da 3ª Vara Criminal da cidade. A acusada deverá ser apresentada em juízo durante audiência de custódia na manhã da sexta-feira (28).

No último dia 21 ela foi vista fora de seu domicílio após as 21 horas e no dia seguinte, um sábado, teria se ausentado de casa, contrariando as regras impostas pela Vara Criminal, o que foi comprovado por boletim de ocorrência policial, ficha de registro em hotel de Santarém, além de filmagens de circuitos de segurança. Raquel estava respondendo processo criminal em liberdade condicionada a medidas cautelares desde o dia 14 de julho de 2021.

Além da audiência de custódia que acontece amanhã (28/01), já estava marcada a oitiva de testemunhas e da própria acusada para o próximo dia 21 de fevereiro, data esta que foi mantida.

Relembre o caso

Raquel responde pela acusação de assassinato. A vítima foi o ex-namorado Bruno Matteo Lima dos Santos, de 25 anos, morto a tiros no dia 21 de junho de 2021. Segundo pessoas próximas do casal, eles tinham um relacionamento conturbado.

De acordo com a denúncia feita pela Promotoria de Justiça, Raquel adotava comportamentos abusivos, agressivos e possessivos no relacionamento. Certa vez ela teria chegado a invadir a casa do namorado pela janela, sem qualquer autorização. Bruno, inclusive, já teria tentado se separar mais de sete vezes, porém ela nunca aceitava.

Na véspera do crime, após uma discussão ocorrida durante a madrugada, Bruno, mais uma vez, decidiu terminar a relação, para contrariedade de Raquel. Porém, diferente das outras vezes, Matteo estava com viagem marcada para a capital paulista, onde passaria uma temporada a trabalho, o que consequentemente levaria ao término definitivo do namoro.

Diante do fato, Raquel decidiu por um fim à vida de Matteo. Na manhã do crime, ela foi até a casa de sua família e pegou uma arma utilizada pelo pai, que é policial militar, e foi atrás da vítima.

Era por volta do meio-dia quando Raquel chegou à casa do namorado e efetuou quatro disparos, dos quais três o atingiram, sendo um tangencial, outro transfixante à curta distância e um explosivo, encostado na cabeça, causando explosão craniana.