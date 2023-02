Suspeito de envolvimento em homicídio é preso com 10 quilos de maconha em Castanhal

Bruno da Silva Campos foi preso, na manhã desta terça-feira (28), com dez quilos de maconha prensada durante a operação policial "Despique", no bairro Heliolândia, em Castanhal, nordeste paraense. As investigações policiais apontaram que Bruno seria suspeito de participação na morte de Dhefson Benjamin Correa, 33 anos. O crime ocorreu no dia 4 de agosto do ano passado, na Rua Santa Rosa, bairro Jaderlândia. Além disso, Bruno seria integrante da facção criminosa do Comando Vermelho.

Inicialmente, a ação realizada pelas polícias Civil (PC) e Militar (PM) cumpriu seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal sobre inquérito que apura a morte de Dhefson, considerada homicídio qualificado - quando tem a intenção de matar por um motivo específico.

Na casa de Bruno, os policiais encontraram um carro, Honda Fit preto, que possivelmente teria sido o veículo utilizado no crime, assim como os entorpecentes. Por conta disso, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A maconha foi apreendida.

Sobre o crime

Ao menos três suspeitos estavam dentro do Honda Fit preto no dia 4 de agosto de 2022. Dhefson foi baleado e socorrido por moradores ao Hospital São José. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite em que o crime ocorreu.

Segundo a PC, a motivação do crime teria sido vingança por uma confusão que ocorreu na festa de Dia dos Pais, em Portelinha, localidade de Castanhal. A polícia diz que Dhefson deu uma garrafada na cabeça de Bruno. Isso teria feito com que o suspeito quisesse se revidar do aconteceu com ele.