Homem é encontrado morto com corda no pescoço e cabeça esmagada em Castanhal

A Guarda Civil encontrou um homem morto na noite de domingo (19) com uma corda no pescoço e cabeça esmagada no ramal do Cupiuba, em Castanhal, nordeste paraense. A vítima não foi identificada. Ninguém foi preso e a polícia não informou o que teria motivado o crime. As informações são do Correio do Norte.

VEJA MAIS

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma ligação anônima que relatou ter passado pelo local do crime e visto uma movimentação estranha. A suspeita da denúncia era de que alguém estivesse sendo morto.

Com isso, os agentes de segurança se dirigiram até o local e encontraram, por volta 21h45, a vítima morta.

As polícias Civil (PC) e Científica do Estado do Pará (PCEPA) foram acionadas ao caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o homicídio à PC e aguarda retorno.