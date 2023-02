Pintor é assassinado a tiros dentro de carro em Castanhal

O pintor Antônio Cláudio Gomes da Silva, de idade não revelada, foi assassinado a tiros enquanto dirigia na tarde desta quarta-feira (15) na passagem do Arame, bairro Cariri, em Castanhal, nordeste paraense. Ninguém foi preso. As autoridades não sabem dizer o que motivou o crime. Uma criança de 8 anos, que não se sabe se era familiar de Antônio, estava dentro do veículo em que rapaz foi morto.

De acordo com o relato da ocorrência da Polícia Militar, uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) para a ocorrência de um possível baleamento. Assim que os militares chegaram no local, encontraram Antônio morto no banco do motorista.Ele vestia uma regata azul escura, bermuda cinza e um boné vermelho, com detalhes preto.

Ainda segundo a polícia, a criança que ocupava o automóvel se encontra sob os cuidados da mãe. Antônio estava dentro de um Fiat Palio cinza, de placa OTS-5J42, quando foi assassinada. A PM isolou a cena do crime.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre essa ocorrência à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.