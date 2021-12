Detento é encontrado morto com corda no pescoço e pés amarrados

Natanael dos Santos Barbosa, detento do semiaberto, foi encontrado morto com uma corda no pescoço e com os pés amarrados, zona sul de Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

Por volta das 7h30, trabalhadores estavam passando pelo local quando avistaram o corpo de Natanael e logo chamaram a polícia.

Segundo os peritos, a causa da morte foi traumatismo craniano e enforcamento. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).